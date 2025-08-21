Сегодня ночью ракеты и дроны снова полетели на головы мирных украинских городов, расположенных далеко от линии фронта – Киев, Львов, даже Мукачево. Но основная пораженная цель, где не работает никакое ПВО, это Трамп.

Как Путин унизил Трампа?

На самом деле Владимир Путин публично и показательно унизил Дональда Трампа. Почему он это решил сделать сейчас – кто знает. Что там в этой голове, никто не разберет. Но факт остается фактом. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Не прошло и недели после красной дорожки. После американских солдат на коленях. Теперь Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трамп и что видел как свою победу.

Россияне заявили, что никакой встречи Путина и Владимира Зеленского не будет. Отбросили вариант с гарантиями, о которых союзники так живо говорили. Еще и на эту тему выпустили своего ручного мишку, карликового алкоголика (Дмитрия Медведева – 24 Канал), которого, может, специально для этого вывели из запоя. А потом ударили по украинским городам. Они воздерживались от этого несколько недель, пытаясь не раздражать Трампа. Но ударили.

Чтобы поставить жирную точку.

Каждое из этих событий по отдельности, особенно сольное выступление Медведева, могли бы быть случайностью. Но ведь не все вместе. В один день.

Вот что происходит, когда Путин чувствует слабость. А он почувствовал ее на Аляске. Трамп сделал все для этого.

Может, теперь Трамп наконец поймет, что вести переговоры с Путиным можно только с позиции силы? Должен же он наконец-то когда-то это понять? Ну, черт возьми!

Чтобы Путин сел за стол переговоров по настоящему нужны санкции и оружие, а не красная дорожка.

Сегодня ночью он бил по украинцам, но унизил Трампа и США. Должна же Америка от этого устать?

И так, рабов в рай не пускают. Так говорят в Украине и надо об этом рассказать Трампу. Президент США, если действительно хочет в рай, должен понять, что между ним и раем стоит Путин, место которого в аду. Надо сделать все, чтобы его туда отправить, а иначе и Трампу не попасть в рай ....