На Тернопольщине и Хмельнитчине фиксируют проблемы со светом из-за дневной атаки россиян
Россия 24 марта осуществила массированную атаку на запад Украины. Часть вражеских дронов удалось сбить силам ПВО, однако есть попадания в инфраструктуру.
В результате ударов зафиксированы перебои со светом и есть пострадавший. Об этом сообщает глава Тернопольской ОГА Тарас Пастух и председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Смотрите также Враг бил по энергетике: в Укрэнерго сказали, будут ли выключать свет 25 марта
Что известно о проблемах со светом в областях?
Во время массированной атаки российских войск по территории Украины под удар попали Тернопольская и Хмельницкая области. В регионах работали силы противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить часть вражеских беспилотников.
На Тернопольщине, несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры, а также административное здание. В результате ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, среди жителей области погибших и пострадавших нет. В то же время из-за повреждения энергетических объектов в регионе возникли перебои с электроснабжением.
Энергетики уже работают над восстановлением электричества и готовятся к проведению ремонтных работ на поврежденных объектах. Местные власти уверяют, что свет будут пытаться вернуть в кратчайшие сроки.
В то же время во время этой же атаки враг нанес удар и по Хмельницкой области. В пределах области также работали силы ПВО, которые сбивали воздушные цели.
Однако в Шепетовском районе в результате атаки пострадал мужчина. У него диагностировали контузию и ушиб головного мозга, пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в регионе также зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электричества для потребителей.
Атака по Украине: какие еще города пострадали?
В результате массированной атаки на Винницкую область 24 марта пострадали местные жители. По состоянию на 18:54 известно об 11 раненых, из которых 6 госпитализированы, 5 получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение. Также сообщили об 1 погибшем – мужчине 59 лет.
В результате атаки дронов на Ивано-Франковск погибли нацгвардеец и его дочь, которые посещали перинатальный центр. В городских и областных роддомах выбиты окна, ведут работы по восстановлению, и оказывают помощь пострадавшим.
24 марта Россия осуществила атаку "Шахедами" на Львов, попав в Церковь святого Андрея и жилые дома. В результате атаки повреждены стекла, возникли пожары, в частности, на улице Степана Бандеры и в жилом доме на Сыхове, продолжается работа спасательных служб.