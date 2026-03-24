На Тернопольщине и Хмельнитчине фиксируют проблемы со светом из-за дневной атаки россиян

Россия 24 марта осуществила массированную атаку на запад Украины. Часть вражеских дронов удалось сбить силам ПВО, однако есть попадания в инфраструктуру.

В результате ударов зафиксированы перебои со светом и есть пострадавший. Об этом сообщает глава Тернопольской ОГА Тарас Пастух и председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Что известно о проблемах со светом в областях?

Во время массированной атаки российских войск по территории Украины под удар попали Тернопольская и Хмельницкая области. В регионах работали силы противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить часть вражеских беспилотников.

На Тернопольщине, несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры, а также административное здание. В результате ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, среди жителей области погибших и пострадавших нет. В то же время из-за повреждения энергетических объектов в регионе возникли перебои с электроснабжением.

Энергетики уже работают над восстановлением электричества и готовятся к проведению ремонтных работ на поврежденных объектах. Местные власти уверяют, что свет будут пытаться вернуть в кратчайшие сроки.

В то же время во время этой же атаки враг нанес удар и по Хмельницкой области. В пределах области также работали силы ПВО, которые сбивали воздушные цели.

Однако в Шепетовском районе в результате атаки пострадал мужчина. У него диагностировали контузию и ушиб головного мозга, пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в регионе также зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электричества для потребителей.

