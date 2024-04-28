Нередко российские ракеты залетали в воздушное пространство соседних с Украиной стран. В этот раз ракеты оккупационной армии пролетели над одной из областей Беларуси.

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Российские ракеты пролетели через воздушное пространство Беларуси

Белорусское издание отметило, что во время атаки на Украину российские ракеты пролетели над Гомельской областью.

Там отметили, что в ночь с 26 на 27 апреля несколько российских ракет пролетели через воздушное пространство Белоруссии. Однако белорусские ПВО не реагировали.

В частности, издание заявило, что канал monitor опубликовал инфографику Texty.org.ua о перемещении воздушных целей над Украиной 26 – 27 апреля.



Визуализация приблизительных маршрутных целей ракетных обстрелов Украины 26-27 апреля 2024 года / Фото Texty.org.ua

На схеме видно, что скоростные цели или ракеты "Кинжал", запущены над территорией России, вошли в воздушное пространство Черниговской области, пересекли территорию Беларуси над Брагинским районом и продолжили движение над Киевской областью в направлении Запада Украины,

– говорится в издании.



Приблизительная траектория полета ракеты над территорией Беларуси на увеличенном фрагменте космической фотографии / Фото белорусское издание

Там отметили, что по данным инфографики в воздушном пространстве Беларуси ракеты прошли от 19 до 24 километров.

"Информации о пусках зенитных ракет с баз в Гомельском, Ельском и Мазырском районах Беларуси 26-27 апреля не поступало. Противовоздушная оборона Беларуси не смогла отреагировать на появление ракет над зоной ее ответственности или сознательно не отреагировала",– резюмировали в белорусском издании.

Откуда оккупанты запустили ракеты и сколько удалось сбить

В Воздушных силах рассказали, что всего во время атаки 27 апреля враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область), что в России);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Украинским защитникам удалось уничтожить 21 воздушную цель :