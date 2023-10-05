Однако украинские силы ПВО отработали отлично. Что известно о ночной атаке россиян 5 октября – подробнее читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Россияне ночью атаковали Украину 29 "Шахедами": Генштаб рассказал, сколько удалось сбить

Где звучали мощные взрывы

В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в Сумской и Харьковской областях и работе ПВО по вражеским воздушным целям.

Позже о звуках взрывов сообщили в Кропивницком. Там раздавалась воздушная тревога.

Также очевидцы заявляли о громких взрывах в Миргороде Полтавской области.

Оккупанты ударили по Кировоградщине

Российские террористы нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кировоградской области. Возникший пожар удалось оперативно локализовать. О пострадавших пока не сообщается.

Сколько уничтожили дронов в Кировоградской области

Силы обороны сообщили, что над областью уничтожили 9 "Шахедов".

Над Николаевщиной сбили вражеские БпЛА

Над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

На Юге работала ПВО

Наталья Гуменюк заявила, что этой ночью на Юге было уничтожено 24 "Шахеда".

Россия атаковала Херсонщину

Также в полночь под огнем оказалось Инженерное Херсонской области. В результате попаданий повреждены хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших нет.

Что говорят в Воздушных силах

В ведомстве сообщили, что оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления (мыс Чауда – ТОТ Крым).

Всего были зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА. Силами и средствами ПВО было уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.