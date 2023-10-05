Однак українські сили ППО відпрацювали на відмінно. Що відомо про нічну атаку росіян 5 жовтня – детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Росіяни вночі атакували Україну 29 "Шахедами": Генштаб розповів, скільки вдалося збити

У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку у Сумській та Харківській областях та роботу ППО по ворожих повітряних цілях.

Згодом про звуки вибухів повідомили у Кропивницькому. Там тривала повітряна тривога.

Також очевидці заявляли про гучні вибухи у Миргороді Полтавської області.

Російські терористи завдали удару по об’єкту інфраструктури на Кіровоградщині. Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати. Про постраждалих поки не повідомляють.

Сили оборони повідомили, що над областю знищили 9 "Шахедів".

Над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Наталія Гуменюк заявила, що цієї ночі на Півдні було знищено 24 "Шахеди".

Також опівночі під вогнем опинилося Інженерне, що на Херсонщині. Внаслідок влучань пошкоджено господарчі споруди. На щастя, постраждалих немає.

У відомстві повідомили, що окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку (мис Чауда – ТОТ Крим).

Усього було зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА. Силами та засобами ППО було знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.