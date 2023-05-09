Также россияне в течение суток по нашим военным и мирным людям нанесли 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Оккупанты разрушили и повредили частные жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру. Пострадали люди.

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Также высока вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Россияне вывозят награбленное из Запорожья

Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов возле линии боевого столкновения российские захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков с местных коллаборантов. Награбленное везут в направлении временно оккупированного Крыма.

Какая ситуация на разных направлениях

на Волынском и Полесском направлениях – нет признаков формирования наступательных группировок. В Белоруссии находятся подразделения вооруженных сил России;

направлениях – нет признаков формирования наступательных группировок. В Белоруссии находятся подразделения вооруженных сил России; на Северском и Слобожанском направлениях – военное присутствие врага в приграничных с Украиной районах. Россия атаковала из минометов населенные пункты Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфине Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области;

направлениях – военное присутствие врага в приграничных с Украиной районах. Россия атаковала из минометов населенные пункты Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфине Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области; на Купянском направлении – Россия не наступала, однако нанесла авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Под артиллерийским и минометным обстрелом были Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской;

направлении – Россия не наступала, однако нанесла авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Под артиллерийским и минометным обстрелом были Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской; на Лиманском направлении – Россия вела напрасные наступательные действия в направлении Белогоровки. Ударила из авиации по Невскому и Белогоровку Луганской области, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области. От артиллерии пострадали Макеевка и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное – Донецкая;

направлении – Россия вела напрасные наступательные действия в направлении Белогоровки. Ударила из авиации по Невскому и Белогоровку Луганской области, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области. От артиллерии пострадали Макеевка и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное – Донецкая; на Бахмутском направлении – продолжаются бои в Бахмуте. Россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Временного Яра, нанесли авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении – продолжаются бои в Бахмуте. Россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Временного Яра, нанесли авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении – Россия напрасно наступала в районе Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Оккупанты атаковали Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области;

направлении – Россия напрасно наступала в районе Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Оккупанты атаковали Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области; на Марьинском направлении – наши силы отразили атаки противника в районе Марьинки. Под обстрелом находились Георгиевка и Победа Донецкой области;

направлении – наши силы отразили атаки противника в районе Марьинки. Под обстрелом находились Георгиевка и Победа Донецкой области; на Шахтерском направлении – Россия не наступала. Из авиации ударила в районе Великой Новоселки и атаковала Парасковеевку, Новомихайловку и Угледар;

направлении – Россия не наступала. Из авиации ударила в районе Великой Новоселки и атаковала Парасковеевку, Новомихайловку и Угледар; на Запорожском и Херсонском направлениях – Россия ведет оборонительные действия и нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Гуляйполе и Новоданиловке Запорожской области. Также оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

ВСУ мощно атакуют врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также за прошедшие сутки наши военные уничтожили вражеский разведывательный беспилотник типа Zala. Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: