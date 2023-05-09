Також росіяни протягом доби по наших військових та мирних людях завдали 30 ракетних, 61 авіаційний удар та здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окупанти зруйнували та пошкодили приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Постраждали люди.

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Також є висока ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Росіяни вивозять награбоване із Запоріжжя

Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що біля лінії бойового зіткнення, російські загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з місцевих колаборантів. Награбоване везуть в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Яка ситуація на різних напрямках

на Волинському та Поліському напрямках – немає ознак формування наступальних угруповань. У Білорусі перебувають підрозділи збройних сил Росії;

напрямках – немає ознак формування наступальних угруповань. У Білорусі перебувають підрозділи збройних сил Росії; на Сіверському та Слобожанському напрямках – є військова присутність ворога у прикордонних з Україною районах. Росія атакувала з мінометів населені пункти Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута, Шалигине, Новослобідське, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині;

напрямках – є військова присутність ворога у прикордонних з Україною районах. Росія атакувала з мінометів населені пункти Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута, Шалигине, Новослобідське, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині; на Куп'янському напрямку – Росія не наступала, проте завдала авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Під артилерійським та мінометним обстрілом були Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка, Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської;

напрямку – Росія не наступала, проте завдала авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Під артилерійським та мінометним обстрілом були Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка, Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської; на Лиманському напрямку – Росія вела марні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Вдарила з авіації по Невському і Білогорівці Луганської області, Верхньокам'янському і Спірному на Донеччині. Від артилерії постраждали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне – Донецької;

напрямку – Росія вела марні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Вдарила з авіації по Невському і Білогорівці Луганської області, Верхньокам'янському і Спірному на Донеччині. Від артилерії постраждали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне – Донецької; на Бахмутському напрямку – тривають бої у Бахмуті. Росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру, завдали авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області;

напрямку – тривають бої у Бахмуті. Росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру, завдали авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку – Росія марно наступала в районі Авдіївки та Первомайського Донецької області. Окупанти атакували Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове Донецької області;

напрямку – Росія марно наступала в районі Авдіївки та Первомайського Донецької області. Окупанти атакували Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове Донецької області; на Мар'їнському напрямку – наші сили відбили атаки противника в районі Мар'їнки. Під обстрілом були Георгіївка та Побєда Донецької області;

напрямку – наші сили відбили атаки противника в районі Мар'їнки. Під обстрілом були Георгіївка та Побєда Донецької області; на Шахтарському напрямку – Росія не наступала. З авіації вдарила в районі Великої Новосілки та атакувала Парасковіївку, Новомихайлівку та Вугледар;

напрямку – Росія не наступала. З авіації вдарила в районі Великої Новосілки та атакувала Парасковіївку, Новомихайлівку та Вугледар; на Запорізькому та Херсонському напрямках – Росія веде оборонні дії та завдала авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Гуляйполе і Новоданилівка Запорізької області. Також окупанти атакували понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

ЗСУ потужно атакують ворога

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Також минулої доби наші військові знищили ворожий розвідувальний безпілотник типу Zala. Окрім того, наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: