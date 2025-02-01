О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 24 января, сообщает 24 Канал.
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Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется.
В связи с ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения,
– говорится в сообщении Укрэнерго.
Последствия атаки по Харькову
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар.
Предварительно удар по Харькову был совершен БпЛА типа "Шахед". В результате атаки на Харьков один человек погиб, а четверо ранены.
В Харькове прогремела серия взрывов.
Россия атаковала Полтавскую область
В Полтаве были слышны звуки взрывов. Отметим, что буквально несколько минут перед этим, а именно в 7:04, в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении Полтавы с севера.
В ОВА вскоре сообщили, что враг атаковал Полтавскую область.
"По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", – сообщили там.
Указывается, что без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
В 7:44 в Полтаве снова был слышен звук взрыва.
Россия в очередной раз атаковала Харьков. Около 7:05 в городе прогремели взрывы.
Заметим, что в 7:03 в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Харьковщине, которая держала западный курс.
Взрывы прогремели на Житомирщине и Хмельнитчине. ПВО работала по "Шахедам".
В 6:00 мониторинговые сообщества сообщили о том, что Россия, вероятно, осуществила пуски пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области.
В России, вероятно, состоялся взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Россия массированно атаковала Запорожье
Россияне совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля, что стало самой массированной атакой за последнее время.
Вследствие вражеской атаки получили повреждения частные домовладения, есть выбитые окна и повреждения крыши.
Также в результате атаки по Запорожью поврежден объект инфраструктуры. Сообщается, что россияне направили на город 16 беспилотников.
Кроме того, какож повреждены многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов.
В Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по вражеским дронам
Россия повторно атаковала Одессу ракетами
Россия в ночь на 1 февраля осуществила повторную атаку на Одессу с помощью ракет. В городе прогремело по меньшей мере 2 взрыва.