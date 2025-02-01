Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 24 січня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Попередньо, Росія здійснила пуски ракет, – моніторингові ресурси
Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється.
У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення,
– йдеться в повідомленні Укренерго.
Наслідки атаки по Харкову
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що був приліт попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа.
Попередньо удар по Харкову було скоєно БпЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки на Харків одна людина загибла, а четверо поранені.
У Харкові пролунала серія вибухів.
Росія атакувала Полтавщину
У Полтаві було чутно звуки вибухів. Зазначимо, що буквально декілька хвилин перед цим, а саме о 7:04, в Повітряних силах повідомляли про рух ракети у напрямку Полтави з півночі.
В ОВА невдовзі повідомили, що ворог атакував Полтавщину.
"За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі", – повідомили там.
Вказується, що без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
О 7:44 у Полтаві знову було чутно звук вибуху.
Росія в черговий раз атакувала Харків. Близько 7:05 в місті пролунали вибухи.
Зауважимо, що об 7:03 в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Харківщині, яка тримала західний курс.
Вибухи пролунали на Житомирщині та Хмельниччині. ППО працювала по "Шахедах".
О 6:00 моніторингові спільноти повідомили про те, що Росія, ймовірно, здійснила пуски пуск крилатих ракет повітряного базування з району Волгоградської області.
У Росії, ймовірно, відбувся зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Росія масовано атакувала Запоріжжя
Росіяни здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю вночі 1 лютого, що стало наймасованішою атакою за останній час.
Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, є вибиті вікна та пошкодження даху.
Також внаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджений об'єкт інфраструктури. Повідомляється, що росіяни скерували на місто 16 безпілотників.
Крім того, какож пошкоджено багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів.
У Києві прогриміли вибухи. ППО працює по ворожих дронах
Росія повторно атакувала Одесу ракетами
Росія у ніч на 1 лютого здійснила повторну атаку на Одесу за допомогою ракет. У місті пролунало щонайменше 2 вибухи.