Пожар ликвидируют несколько дней: россияне цинично атаковали гражданский завод Харьковщины

Россия не отходит от своей тактики террора и усиливает удары по гражданским. Так российский дрон атаковал эвакуационную машину "Белых Ангелов", погибли двое молодых полицейских, кроме того погибшие есть из-за удара по крупному заводу.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что потеря таких людей является непоправимой. Полицейские пытались помочь гражданским спастись, но враг сознательно нанес удар по их авто.

Был прицельный удар по крупному предприятию

К сожалению, кроме погибших правоохранителей, есть еще жертвы от других российских ударов. В частности 20 февраля россияне ударили по поселку Малиновка, где расположено масштабное предприятие, которое занималось переработкой стекла. Там вспыхнул большой пожар на 3000 квадратных метров.

По состоянию на 22 февраля ликвидация пожара еще не завершена. Есть определенные тления, потому что большой объем, складские помещения. Это требует большой работы от спасателей,

– добавила Анна Черненко.

Сразу после удара сообщалось о том, что четыре человека считаются пропавшими без вести. Фрагменты тел трех человек удалось найти за первые сутки поисков, но до сих пор разбирают завалы, продолжаются аварийные работы, поисково-спасательная операция, чтобы найти тело четвертого человека.

По сообщению специалистов этот работник находился в другом помещении от тех, которые уже успели осмотреть. Спасательные работы часто прерывают из-за угрозы над Чугуевщиной. Очень много беспилотников кружат в течение всего дня.

Куда больше всего целится враг?

Если суммировать, то россияне в основном били по жилому сектору, энергетических объектах, гражданских предприятиях. В Малиновке враг хотел поразить объекты, которые являются нашей экономической силой – от фермерских хозяйств до гражданских предприятий и складов этих предприятий.

Россияне не прекращают тактику террора населения и попытки уничтожения наших экономических мощностей. Вместе с этим снова есть попытки бить по автомобилям, когда сразу видно, что они принадлежат предприятиям или организациям,

– подчеркнула Анна Черненко.

Например, из-за сброса FPV-дрона пострадала машина Укрпочты. То есть ударов много, к сожалению, есть погибшие и раненые. Впрочем если сравнивать с январем 2026 года, то сам Харьков обстреливают несколько меньше.

Что известно о взрывах в Харькове и области?