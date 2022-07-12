Атака на помещение СБУ, занятое оккупантами в Энергодаре

Ночью 12 июля неизвестные атаковали занятое оккупантами помещение СБУ. Было зафиксировано прямое попадание в здание. Следовательно, поспать россиянам так и не удалось – прилетела неожиданность и не во сне.

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Как отмечают в СтратКоме Вооруженных Сил Украины, атаковали помещение дважды за ночь – примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20.

Здание, где располагалось помещение СБУ в Энергодаре, атаковали с дронов. Накануне его заняли военнослужащие российской армии.

Зафиксировано прямое попадание в здание. При этом данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях.



Последствия ночной атаки на помещение СБУ, занятое россиянами / Фото из телеграма СтратКом ВСУ



Дроны атаковали помещение СБУ, занятое оккупантами / Фото из телеграма СтратКом ВСУ

Оккупанты получили приказ идти в наступление на Запорожье

россияне не оставляют надежд оккупировать еще больше территории Украины. По словам корреспондента из Запорожья, только за сутки 10 июля российские захватчики нанесли 43 удара по Запорожской области.

Он также отметил, что из Мариуполя в сторону Бердянска прошла колонна с техникой и личным составом оккупантов, пойдет ли она в сторону Херсона или Запорожья, пока неизвестно – местным страшно, ведь оккупанты передвигаются ночью. Корреспондент предположил, что оккупанты получили приказ идти в наступление на Запорожье.

К тому же он подчеркнул, что российские захватчики своими действиями повлекли за собой очередную гуманитарную катастрофу в Запорожской области.

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