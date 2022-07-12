Атака на приміщення СБУ, зайняте окупантами в Енергодарі

Вночі 12 липня невідомі атакували зайняте окупантами приміщення СБУ. Було зафіксовано пряме влучання у будівлю. Отже, поспати росіянам так і не вдалося – прилетіла несподіванка, і не у сні.

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Як зазначають у СтратКомі Збройних Сил України, атакували приміщення двічі за ніч – приблизно о 00:40 та у період з 3:40 до 04:20 години.

Будівлю, де розташовувалося приміщення СБУ в Енергодарі, атакували з дронів. Напередодні його зайняли військовослужбовці російської армії.

Зафіксовано пряме влучання у будівлю. При цьому даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки.



Наслідки нічної атаки на приміщення СБУ, зайняте росіянами / Фото з телеграму СтратКом ЗСУ



Дрони атакували приміщення СБУ, зайняте окупантами / Фото з телеграму СтратКом ЗСУ

Окупанти отримали наказ йти у наступ на Запоріжжі

росіяни не полишають надій окупувати ще більше території України. За словами кореспондента із Запоріжжя, лише за добу 10 липня російські загарбники здійснили 43 удари по Запорізькій області.

Він також зазначив, що з Маріуполя у бік Бердянська пройшла колона із технікою та особовим складом окупантів, чи піде вона у бік Херсону чи Запоріжжя, поки невідомо – м ісцевим страшно, адже окупанти рухаються вночі. Кореспондент припустив, що окупанти отримали наказ йти у наступ на Запоріжжі.

До того ж наголосив, що російські загарбники своїми діями спричинили чергову гуманітарну катастрофу у Запорізькій області.

Детальніше про те, як живе окупована Запорізька область: дивіться відео