Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що з Маріуполя у бік Бердянська пройшла колона із технікою та особовим складом окупантів, чи піде вона у бік Херсону чи Запоріжжя, поки невідомо.

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Місцевим трохи страшно, адже окупанти рухаються вночі. Добре чутно й роботу наших хлопців, активно працює, як стара радянська техніка, так і західне озброєння,

– зазначив журналіст.

Також, за словами кореспондента із Запоріжжя, російські загарбники своїми діями спричинили чергову гуманітарну катастрофу у Запорізькій області.

Наприкінці червня вони перебили магістральний газогін у районі села Мирне, що в Пологівському районі. Окупанти не дали відремонтувати цей газогін і на сьогодні, без газу залишились Мелітополь, Енергодар, Токмак, каже кореспондент.

Війна Росії проти України – останнє

росіяни продовжують спроби знищення доказів своїх злочинів у знищеному Маріуполі. Вони проводять ексгумацію тіл у дворах багатоповерхівок, а також змушують людей давати покази про те, що їх "вбила українська армія", хоча весь світ бачив, що це справа рук окупантів.

Президент США Джо Байден планує візит на Близький Схід. Він хоче переконати деякі країни надати ЗСУ радянську зброю, щоб окупанти забули про свою вогневу перевагу.

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