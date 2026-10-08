Не осталось никого из родных, – Зеленский о ветеране, пострадавшем в Прилуках

В Прилуках госпитализировали 17 человек в результате российского удара по жилому дому 7 октября. Среди пострадавших, в частности, 5-летняя девочка и ветеран, лишившийся дома и родных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после того, как вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом посетил больницу в Черниговской области.

Зеленский о последствиях атаки на Прилуки

Среди них (пострадавших – 24 Канал) – пятилетняя девочка и ветеран, которые жили в разрушенном Россией доме. Сейчас у него не осталось никого из родных и нет дома. Мы обязательно должны поддержать наших людей,

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил медиков за работу и оказание помощи, в частности раненым.

Во время визита чиновники также обсудили состояние гражданской защиты в медицинских учреждениях города.

Зеленский добавил, что министр здравоохранения доложил о ходе обустройства укрытий в медицинских учреждениях. Президент поручил ему ускорить работы и привлечь дополнительное финансирование для первоочередного ремонта укрытия в местной больнице. Также в планах – строительство нового укрытия.

Отдельное поручение получил министр внутренних дел, которому поставили задачу обеспечить комплексную проверку всех укрытий в Прилуках.

Напомним, среди пострадавших от российского обстрела – пятилетняя Злата, которую спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома. В результате ракетного удара девочка потеряла бабушку и дядю, а ее мать и тетя также получили ранения.

При этом число погибших после удара России по Прилукам возросло до 22 человек.