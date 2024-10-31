В ночь на 31 октября Россия снова атаковала мирные украинские города. В частности, она запускала ударные дроны типа "Шахед" и ракеты.

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Россия ударила по Одесской области

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал мост через Днестровский лиман в Затоке, что в Одесской области.

Россия выпустила две баллистические ракеты "Искандер-М" или KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Две управляемые авиационные ракеты удалось перехватить силам противовоздушной обороны.

Ночью Россия также атаковала Черкасскую область. В частности, защитники неба сбили над регионом 3 дроны-камикадзе. В то же время обломки сбитых целей повредили имущество предприятий. Также в результате российского обстрела в Киеве загорелся пожар в Подольском районе. там загорелась трава. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.