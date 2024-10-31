Вночі проти 31 жовтня Росія знову атакувала мирні українські міста. Зокрема, вона запускала ударні дрони типу "Шахед" та ракети.

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Росія вдарила по Одеській області

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці, що у Одеській області.

Росія випустила дві балістичні ракети "Іскандер-М" або KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Дві керовані авіаційні ракети вдалося перехопити силам протиповітряної оборони.

Вночі Росія також атакувала Черкаську область. Зокрема, оборонці неба збили над регіоном 3 дрони-камікадзе. Водночас уламки збитих цілей пошкодили майно підприємств. Також внаслідок російського обстрілу у Києві зайнялась пожежа у Подільському районі. там загорілась трава. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.