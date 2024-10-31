Загальні бойові втрати ворога орієнтовно сягнули вже понад 690 тисяч осіб, повідомляє Генштаб. Зокрема, противник також не зміг дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 694950 (+1310) осіб,
  • танків – 9156 (+19);
  • бойових броньованих машин – 18450(+17);
  • артилерійських систем – 20013(+58);
  • РСЗВ – 1243(+1);
  • засобів ППО – 994(+8);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18063(+84);
  • крилатих ракет – 2627(+2);
  • кораблів/катерів – 28(+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27961(+121);
  • спеціальної техніки – 3570(+3).


Втрати ворога на 31 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ