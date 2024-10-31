Общие боевые потери врага ориентировочно достигли уже более 690 тысяч человек, сообщает Генштаб. В частности, противник также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 694950 (+1310) человек,
- танков – 9156 (+19);
- боевых бронированных машин – 18450 (+17);
- артиллерийских систем – 20013(+58);
- РСЗО – 1243(+1);
- средств ПВО – 994(+8);
- самолетов – 369(+0);
- вертолетов – 329(+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063(+84);
- крылатых ракет – 2627(+2);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 27961(+121);
- специальной техники – 3570(+3).
Потери врага на 31 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ