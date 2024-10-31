Общие боевые потери врага ориентировочно достигли уже более 690 тысяч человек, сообщает Генштаб. В частности, противник также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.

Смотрите также Мощный удар: ВСУ ликвидировали российское командование в Донецкой области

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 694950 (+1310) человек,
  • танков – 9156 (+19);
  • боевых бронированных машин – 18450 (+17);
  • артиллерийских систем – 20013(+58);
  • РСЗО – 1243(+1);
  • средств ПВО – 994(+8);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329(+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063(+84);
  • крылатых ракет – 2627(+2);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27961(+121);
  • специальной техники – 3570(+3).


Потери врага на 31 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ