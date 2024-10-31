Общие боевые потери врага ориентировочно достигли уже более 690 тысяч человек, сообщает Генштаб. В частности, противник также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 694950 (+1310) человек,

танков – 9156 (+19);

боевых бронированных машин – 18450 (+17);

артиллерийских систем – 20013(+58);

РСЗО – 1243(+1);

средств ПВО – 994(+8);

самолетов – 369(+0);

вертолетов – 329(+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063(+84);

крылатых ракет – 2627(+2);

кораблей/катеров – 28(+0);

подводных лодок – 1(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 27961(+121);

специальной техники – 3570(+3).



Потери врага на 31 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ



