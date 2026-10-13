"Для кого-то рухнул целый мир": Садовый о ударе российского дрона по Львовской области

Российские реактивные беспилотники нанесли удар по частной застройке в селе Мурованое во Львовской области. В результате атаки был полностью разрушен дом врача Первого территориального медицинского объединения Львова Юрия Маголы, чья семья чудом осталась невредимой.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Что рассказал Садовый о российском ударе?

По его словам, вражеский удар полностью разрушил дом медика Первого УГО Юрия Маголы, который ежедневно спасает жизни других людей. Его семья чудом осталась в живых, однако полностью лишилась своего дома. Сейчас коллеги пострадавшего и городские власти объединяют усилия, чтобы оказать семье необходимую помощь.

Энергетическое перемирие действует настолько мощно, что сегодня российские реактивные дроны наносили удары по селам и частным домам во Львовской области,

– написал Садовый.

Он подчеркнул, что это уже вторая атака реактивных беспилотников на Львовскую область. Городские власти совместно с военными работают над усилением защиты города, реагируя на новые типы воздушных угроз.

В то же время он отметил, что, хотя другие украинские города ежедневно переживают более масштабные обстрелы, каждый разрушенный дом означает утраченный мир для отдельной семьи и напоминает об отсутствии абсолютно безопасных мест в стране.

Работаем над усилением защиты города. О части этой работы не можем говорить публично, но она продолжается. Видим, как меняется угроза, и должны на это реагировать вместе,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Последствия обстрела в Мурованом

По информации, предоставленной начальником ОГА Максимом Козицким, в результате падения сбитого российского БПЛА в селе Мурованое были разрушены два жилых дома, еще семь – повреждены, также пострадала инфраструктура. Сгорели три автомобиля, еще два повреждены. Люди не пострадали.

На месте происшествия работали все экстренные службы.

Напомним, ранее мы писали, что враг уже 10 октября регион подвергся атаке с помощью вражеских БПЛА. Тогда противовоздушная оборона успешно отработала.