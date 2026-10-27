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В эфире Атака на Украину 27 октября: в Киеве количество пострадавших возросло, поврежден офис ДТЭК

Андрей Шляхтин

Последствия обстрела Киева / ГСЧС

Удар баллистикой по Киеву и обстрелы других городов 27.10.2026: все, что известно

Главные события на эту минуту

  • ПВО сбила 257 воздушных целей: две баллистические ракеты и 255 ударных дронов.
  • В Киеве погибла женщина, а число раненых в результате комбинированного удара возросло до 17.
  • В столице повреждены кампус ДТЕУ, офис ДТЭК, гипермаркет Auchan, а также перекрыт Южный мост.
  • В Днепропетровской области погиб шахтер, в Черниговской области шестеро раненых, в Харьковской области – пятеро.
  • Из-за вражеской атаки на харьковский склад КСД издательство отложило выпуск новых книг.

Хронология событий

Последнее событие 58 мин назад

27 октября 2026

Издательство КСД перенесло выпуск новинок из-за аварии на складе

Российские войска обстреляли склад компании в Харькове, поэтому выпуск книг в ноябре был отложен. Среди сотрудников пострадавших нет, сообщили в издательстве.

Число пострадавших в столице возросло до 17 человек

В Деснянском районе Киева правоохранители оказали неотложную помощь раненому гражданскому лицу; общее число пострадавших в городе увеличилось.

В Киеве подверглись атаке торговые помещения и автосалоны

В столице зафиксированы повреждения гипермаркета Auchan в ТРЦ "Проспект" и дилерских центров на Подоле; заведения временно закрыты.

Двое раненых студентов ДТЕУ находятся в тяжелом состоянии

После взрыва возле общежития в столице повреждены подстанция и генератор; медики оказывают помощь двум тяжелораненым студентам.

В Дергачах в результате ракетного удара ранены пять человек

В результате обстрела складских помещений в Харьковской области пять человек получили ранения, сообщили спасатели.

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В результате атаки на Киев был поврежден офис ДТЭК

Осколки повредили здание подразделения "ДТЭК Киевские электросети", сотрудники компании не пострадали.

О массированных обстрелах и ликвидации их последствий сообщили в местных органах власти, спасательных службах и профильных ведомствах, как отмечает 24 Канал.

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Разрушение гражданских объектов в Киеве

В столице враг нанес удары по инфраструктурным и гражданским сооружениям в Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах. В частности, в Деснянском районе взрыв произошел недалеко от семейного общежития Государственного торгово-экономического университета. Здание получило повреждения фасадов и остекления, выведены из строя генератор мощностью 120 кВт и трансформаторная подстанция. Двое пострадавших студентов находятся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Кроме того, повреждения получили здание компании "ДТЭК Киевские электросети", дилерские автоцентры на Подоле и помещение гипермаркета Auchan в ТРК "Проспект". Из-за попадания в дорожное полотно в настоящее время полностью заблокировано автомобильное движение по Южному мосту, а поезда "зеленой" линии метро временно курсируют по сокращенной схеме.

Удар по складу издательства КСД в Харькове

Днем под вражеский обстрел попала Харьковская область. Один из ударов пришелся на складской комплекс издательства "Клуб семейного досуга" (КСД), что сообщили в пресс-службе издательства.

По сообщению компании, среди сотрудников никто не пострадал. В то же время издатели вынуждены отложить запланированные на 5 ноября анонсы книжных новинок. В настоящее время проводится оценка разрушений, чтобы выяснить состояние тиражей книг на складе.

Последствия в других регионах

В результате вражеских ударов по промышленным объектам в Днепропетровской области погиб шахтер, еще трое человек получили травмы. В Дергачах Харьковской области в результате попадания в складские сооружения ранены пять человек, а в Черниговской области медицинскую помощь оказывают шестерым пострадавшим гражданским лицам, среди которых есть ребенок.

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