Хронологія подій
Остання подія 58 хв тому
Видавництво КСД перенесло вихід новинок через удар по складу
Російські війська поцілили у склад компанії в Харкові, через що реліз книжок листопада відтермінували. Серед працівників постраждалих немає, повідомили у видавництві.
Кількість постраждалих у столиці зросла до 17 людей
У Деснянському районі Києва правоохоронці надали невідкладну допомогу пораненому цивільному, загальне число травмованих у місті збільшилося.
У Києві атаковано торговельні приміщення та автосалони
У столиці зафіксовано пошкодження гіпермаркету Auchan у ТРК "Проспект" і дилерських центрів на Подолі, заклади тимчасово закрили.
Двоє поранених студентів ДТЕУ перебувають у важкому стані
Після вибуху біля гуртожитку у столиці пошкоджено підстанцію та генератор, медики рятують двох важкопоранених студентів.
У Дергачах через ракетний удар поранено п'ятьох людей
Ворожий обстріл складських приміщень у Харківській області спричинив травмування п'яти осіб, повідомили рятувальники.
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс ДТЕК
Уламки пошкодили будівлю підрозділу "ДТЕК Київські електромережі", працівники компанії не постраждали.
Про масовані обстріли та ліквідацію їхніх наслідків повідомили у місцевих органах влади, рятувальних службах та профільних відомствах, як зазначає 24 Канал.
Руйнування цивільних об'єктів у Києві
У столиці ворог поцілив по інфраструктурних та цивільних спорудах у Деснянському, Оболонському й Голосіївському районах. Зокрема, у Деснянському районі вибух стався неподалік сімейного гуртожитку Державного торговельно-економічного університету. Будівля зазнала руйнувань фасадів і скління, виведено з ладу генератор потужністю 120 кВт та трансформаторну підстанцію. Двоє травмованих студентів перебувають у важкому стані в медзакладі.
Крім того, пошкоджень зазнала будівля компанії "ДТЕК Київські електромережі", дилерські автоцентри на Подолі та приміщення гіпермаркету Auchan у ТРК "Проспект". Через влучання у дорожнє полотно наразі повністю заблоковано автомобільний рух Південним мостом, а поїзди зеленої лінії метро тимчасово курсують за скороченою схемою.
Удар по складу видавництва КСД у Харкові
Удень під ворожий обстріл потрапила Харківська область. Один з ударів припав на складський комплекс видавництва "Клуб сімейного дозвілля" (КСД), про що поінформували у пресслужбі видавництва.
За повідомленням компанії, серед працівників поранень ніхто не зазнав. Водночас видавці змушені відкласти заплановані на 5 листопада анонси книжкових новинок. Наразі триває оцінка руйнувань, щоб з'ясувати стан накладів книжок на складі.
Наслідки в інших регіонах
Внаслідок ворожих ударів по промисловості у Дніпропетровській області загинув шахтар, ще троє осіб травмовані. У Дергачах Харківської області через влучання у складські споруди поранено п'ятьох людей, а на Чернігівщині медичну допомогу надають шістьом постраждалим цивільним, серед яких дитина.
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