В Киевской области в результате атаки был поврежден дом и вспыхнул пожар на предприятии

Как сообщила Киевская областная военная администрация, последствия очередного вражеского удара в регионе были официально зафиксированы по состоянию на 17:00.

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Что известно об атаке

Разрушения зафиксированы в Бучанском районе.

На территории атакованного предприятия загорелось производственно-складское здание, а рядом обломками и взрывной волной был поврежден жилой сектор.

К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС, также на место происшествия оперативно прибыли бригады медиков, поскольку данные о пострадавших еще уточняются.

Это уже не первый удар по инфраструктуре района за сутки: поздно вечером 4 ноября российский дрон нанес удар по складам в Софиевской Борщаговке. В результате предыдущей атаки вспыхнул масштабный пожар, а охранник комплекса получил ранения.