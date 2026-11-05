На Київщині внаслідок атаки пошкоджено будинок і спалахнула пожежа на підприємстві

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, наслідки чергового ворожого удару в регіоні офіційно зафіксували станом на 17:00.

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Що відомо про атаку

Руйнування зафіксовано у Бучанському районі.

На території атакованого підприємства зайнялася виробничо-складська споруда, а поруч уламками та вибуховою хвилею понівечило житловий сектор.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, також на місце події оперативно прибули бригади медиків, оскільки дані щодо постраждалих ще уточнюють.

Це вже не перший удар по інфраструктурі району за добу: пізно ввечері 4 листопада російський дрон поцілив по складах у Софіївській Борщагівці. Унаслідок попередньої атаки спалахнула масштабна пожежа, а поранень зазнав охоронець комплексу.