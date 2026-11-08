Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

На Украину летели реактивные "Шахеды", "Герберы" и ракеты: как отработала ПВО

Вероника Соцкова
Россия ночью атаковала Украину ракетами и почти 200 БПЛА: как сработала ПВО – 24 Канал

Повітряні сили повідомили результати роботи ППО / Колаж 24 Каналу (Getty Images)

В ночь на 8 ноября Россия совершила атаку на Украину тремя управляемыми авиационными ракетами и 164 ударными беспилотниками различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила большинство из них.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

 
Adv

популярные видео

Как Россия совершила атаку на Украину?

Атака продолжалась с 18:00 7 ноября. Российские войска применили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Азовского моря, а также 164 ударных БПЛА.

Среди беспилотников были дроны типа Shahed, в частности реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись из направлений Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинские защитники сбили или подавили 137 вражеских беспилотников. Среди них – 88 реактивных Shahed.

В то же время несколько ударных дронов все еще оставались в воздушном пространстве, боевые действия продолжались. Попадания средств воздушного нападения зафиксировали в 23 точках, а падение обломков сбитых целей – в шести.

Реклама

Напомним, в Днепропетровской области 8 ноября более 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за российских ударов по энергосистеме. Отключения электроэнергии охватили Днепровский, Каменский, Самаровский, Павлоградский и Синельниковский районы.

Из-за отсутствия света больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время их работу затрудняют постоянные российские обстрелы. Жителей области, у которых есть свет, призвали экономно расходовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv