На Украину летели реактивные "Шахеды", "Герберы" и ракеты: как отработала ПВО

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как Россия совершила атаку на Украину?

Атака продолжалась с 18:00 7 ноября. Российские войска применили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Азовского моря, а также 164 ударных БПЛА.

Среди беспилотников были дроны типа Shahed, в частности реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись из направлений Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинские защитники сбили или подавили 137 вражеских беспилотников. Среди них – 88 реактивных Shahed.

В то же время несколько ударных дронов все еще оставались в воздушном пространстве, боевые действия продолжались. Попадания средств воздушного нападения зафиксировали в 23 точках, а падение обломков сбитых целей – в шести.

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Напомним, в Днепропетровской области 8 ноября более 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за российских ударов по энергосистеме. Отключения электроэнергии охватили Днепровский, Каменский, Самаровский, Павлоградский и Синельниковский районы.

Из-за отсутствия света больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время их работу затрудняют постоянные российские обстрелы. Жителей области, у которых есть свет, призвали экономно расходовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.