На Україну летіли реактивні "Шахеди", "Гербери" та ракети: як відпрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як Росія атакувала Україну?

Атака тривала із 18:00 7 листопада. Російські війська застосували три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Азовського моря, а також 164 ударні БпЛА.

Серед безпілотників були дрони типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювали з напрямків Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області й Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українські захисники збили або подавили 137 ворожих безпілотників. Серед них – 88 реактивних Shahed.

Водночас декілька ударних дронів іще залишалися в повітряному просторі, бойова робота тривала. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 23 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на шести.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині 8 листопада понад 600 тисяч абонентів залишилися без електропостачання через російські удари по енергосистемі. Знеструмлення охопили Дніпровський, Кам'янський, Самарівський, Павлоградський та Синельниківський райони.

Через відсутність світла лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас їхню роботу ускладнюють постійні російські обстріли. Жителів області, у яких є світло, закликали ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.