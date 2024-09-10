Кроме того, из-за беспилотников в казанском аэропорту даже вводили план перехвата "Ковер". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о плане "Ковер" в аэропорту Казани

Около 07:00 по московскому времени в Росавиации написали, что в аэропорту Казани введен план "Ковер", предварительно из-за угрозы атаки беспилотников. В этом российском аэропорту было задержано несколько рейсов на вылет и на прилет.

Этот процесс длился несколько часов, после этого работу аэропорта в Казани снова восстановили.

Интересно, что именно российский город Казань в Татарстане расположен в более чем 900 километрах от границы с Украиной. Тот факт, что беспилотники могли долететь до этого далекого региона, многое свидетельствует относительно прикрытия регионов страны-агрессора средствами противовоздушной обороны.

Где расположена Казань: смотрите на карте

К слову, этой же ночью неизвестные беспилотники также атаковали аэропорты под Москвой. Из-за этого россияне закрывали аэропорт Жуковский на прилет и вылет рейсов. Аэропорты Домодедово и Внуково, что также в Московской области, тоже временно не принимали и не отправляли самолеты.