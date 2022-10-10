Граждане страны-агрессора не скрывают своего удовольствия от повреждения дипломатического ведомства. Об этом пишут и пропагандистские СМИ.

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Реакция на обстрелы визового центра консульства Германии

Один из кремлевских телеграмм-каналов распространил фото последствий прилета российских ракет возле консульства Германии. Под постом оставили абсурдную подпись: "Вот класс: били по нацистам, а попали еще и по фашистам".



Реакция россиян на повреждение здания консульства Германии / Скриншот "Последнего капиталиста"

Украинцы начали массово обозначать в твиттере канцлера Олафа Шольца, главу МИД Анналену Бербок, федерального министра юстиции Марка Бушмана, депутатов немецкого Бундестага, представителя правительства и других чиновников.

Надеемся, что после таких нападений со стороны россиян немцы наконец-то поймут, почему с российскими террористами нельзя договариваться о каком-то "мире",

– отметил "Последний капиталист".

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Что известно об обстреле консульства Германии в Киеве

Дипломатическое здание пострадало во время мощной атаки российских захватчиков. Об этом писали и иностранные СМИ со ссылкой на германское правительство.

Спикер МИД Германии подтвердил повреждение визового офиса. Однако, по его словам, здание не работало уже несколько месяцев, потому сотрудников на месте не было.

Впрочем, посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что скрывалась от ракет в одном из укрытий столицы вместе с другими киевлянами. Также чиновник отметила, что Россия обстреляла и детские площадки.

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