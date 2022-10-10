Граждане страны-агрессора не скрывают своего удовольствия от повреждения дипломатического ведомства. Об этом пишут и пропагандистские СМИ.
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Реакция на обстрелы визового центра консульства Германии
Один из кремлевских телеграмм-каналов распространил фото последствий прилета российских ракет возле консульства Германии. Под постом оставили абсурдную подпись: "Вот класс: били по нацистам, а попали еще и по фашистам".
Реакция россиян на повреждение здания консульства Германии / Скриншот "Последнего капиталиста"
Украинцы начали массово обозначать в твиттере канцлера Олафа Шольца, главу МИД Анналену Бербок, федерального министра юстиции Марка Бушмана, депутатов немецкого Бундестага, представителя правительства и других чиновников.
Надеемся, что после таких нападений со стороны россиян немцы наконец-то поймут, почему с российскими террористами нельзя договариваться о каком-то "мире",
– отметил "Последний капиталист".
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Что известно об обстреле консульства Германии в Киеве
- Дипломатическое здание пострадало во время мощной атаки российских захватчиков. Об этом писали и иностранные СМИ со ссылкой на германское правительство.
- Спикер МИД Германии подтвердил повреждение визового офиса. Однако, по его словам, здание не работало уже несколько месяцев, потому сотрудников на месте не было.
- Впрочем, посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что скрывалась от ракет в одном из укрытий столицы вместе с другими киевлянами. Также чиновник отметила, что Россия обстреляла и детские площадки.
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