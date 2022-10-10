Громадяни країни-агресорки не приховують свого задоволення від пошкодження дипломатичного відомства. Про це пишуть і пропагандистські ЗМІ.
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Реакція на обстріл візового центру консульства Німеччини
Один із кремлівських телеграм-каналів поширив фото наслідків прильоту російських ракет біля консульства Німеччини. Під постом залишили абсурдний підпис: "Оце клас: били по нацистах, а попали ще й по фашистах".
Реакція росіян на пошкодження будівлі консульства Німеччини / Скриншот "Останнього капіталіста"
Українці почали масово позначати у твітері канцлера Олафа Шольца, очільницю МЗС Анналену Бербок, федерального міністра юстиції Марка Бушмана, депутатів німецького Бундестагу, речника уряду та інших високопосадовців.
Сподіваємося, що після таких нападів з боку росіян німці нарешті зрозуміють, чому з російськими терористами не можна домовлятися про якийсь "мир",
– зазначив "Останній капіталіст".
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Що відомо про обстріл консульства Німеччини у Києві
- Дипломатична будівля постраждала під час потужної атаки російських загарбників. Про це писали й іноземні ЗМІ з посиланням на німецький уряд.
- Речник МЗС Німеччини підтвердив пошкодження візового офісу. Однак, за його словами, будівля не працювала вже кілька місяців, тому співробітників на місці не було.
- Втім, посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ховалася від ракет в одному з укриттів столиці разом з іншими киянами. Також високопосадовиця наголосила, що Росія обстріляла і дитячі майданчики.
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