Громадяни країни-агресорки не приховують свого задоволення від пошкодження дипломатичного відомства. Про це пишуть і пропагандистські ЗМІ.

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Реакція на обстріл візового центру консульства Німеччини

Один із кремлівських телеграм-каналів поширив фото наслідків прильоту російських ракет біля консульства Німеччини. Під постом залишили абсурдний підпис: "Оце клас: били по нацистах, а попали ще й по фашистах".



Реакція росіян на пошкодження будівлі консульства Німеччини / Скриншот "Останнього капіталіста"

Українці почали масово позначати у твітері канцлера Олафа Шольца, очільницю МЗС Анналену Бербок, федерального міністра юстиції Марка Бушмана, депутатів німецького Бундестагу, речника уряду та інших високопосадовців.

Сподіваємося, що після таких нападів з боку росіян німці нарешті зрозуміють, чому з російськими терористами не можна домовлятися про якийсь "мир",

– зазначив "Останній капіталіст".

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Що відомо про обстріл консульства Німеччини у Києві

Дипломатична будівля постраждала під час потужної атаки російських загарбників. Про це писали й іноземні ЗМІ з посиланням на німецький уряд.

Речник МЗС Німеччини підтвердив пошкодження візового офісу. Однак, за його словами, будівля не працювала вже кілька місяців, тому співробітників на місці не було.

Втім, посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ховалася від ракет в одному з укриттів столиці разом з іншими киянами. Також високопосадовиця наголосила, що Росія обстріляла і дитячі майданчики.

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