Атака на Львовщину была одной из самых масштабных с начала войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.

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Спасатели ликвидировали последствия атаки на Львовщину 12 часов

В ночь на 29 июня враг атаковал Львовскую область, что стало одним из самых массовых ударов с начала войны. Так, россияне 21 раз ударили по промышленному объекту в Дрогобыче.

К ликвидации последствий только в Дрогобыче было привлечено до 250 единиц личного состава ГСЧС, 47 единиц специализированной техники из разных регионов и 150 представителей правоохранительных органов.

Во Львовской ОВА отметили, что в области спасатели работали около 12 часов, чтобы ликвидировать последствия вражеского обстрела.

Спасатели на Львовщине после массированного удара работали 12 часов: фото Главного управления ГСЧС во Львовской области