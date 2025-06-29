Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

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Действительно ли во Львове упал сбитый дрон

Андрей Садовый отметил, что информация о том, что якобы во Львове упал "Шахед" – это фейк.

Это не соответствует действительности. Фото – старое, сделанное ранее на выставке,

– объяснил он.

Фейк, который распространяют по сети после атаки / фото Андрея Садового

Отметим, что этой ночью Львовскую область атаковали крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также ударные дроны. По словам мэра города, россияне били по критической инфраструктуре области.

В частности, в Дрогобыче попали по объекту промышленной инфраструктуры, часть города осталась без света. В городе фиксируют незначительное превышение диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода. Однако угрозы жизни для жителей Дрогобыча нет.