К счастью, во Львове нет погибших и раненых. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что нет повреждений гражданской инфраструктуры.

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"Это была очень тяжелая ночь. Потому что большую часть ночи люди провели в укрытиях. Сначала дроны. Потом была угроза ракетных ударов. К счастью, никто не погиб, нет раненых. Также нет повреждений гражданской инфраструктуры", – сообщил мэр.

Напомним, в ночь на 29 июня враг ударил по Львовской области. После 01:00 в области была объявлена воздушная тревога. Львовскую область атаковали крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также ударные дроны.

Взрывы и работу противовоздушной обороны слышали жители Львова, Дрогобыча и других городов Львовской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что россияне били по критической инфраструктуре области.