Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.
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Чи справді у Львові впав збитий дрон
Андрій Садовий наголосив, що інформація про те, що нібито у Львові впав "Шахед" – це фейк.
Це не відповідає дійсності. Фото – старе, зроблене раніше на виставці,
– пояснив він.
Фейк, який ширять мережею після атаки / фото Андрія Садового
Зазначимо, що цієї ночі Львівську область атакували крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95МС, а також ударні дрони. За словами мера міста, росіяни били по критичній інфраструктурі області.
Зокрема, у Дрогобичі поцілили по об'єкту промислової інфраструктури, частина міста лишилася без світла. У місті фіксують незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю. Проте загрози життю для мешканців Дрогобича немає.