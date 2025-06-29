Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

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Чи справді у Львові впав збитий дрон

Андрій Садовий наголосив, що інформація про те, що нібито у Львові впав "Шахед" – це фейк.

Це не відповідає дійсності. Фото – старе, зроблене раніше на виставці,

– пояснив він.

Фейк, який ширять мережею після атаки / фото Андрія Садового

Зазначимо, що цієї ночі Львівську область атакували крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95МС, а також ударні дрони. За словами мера міста, росіяни били по критичній інфраструктурі області.

Зокрема, у Дрогобичі поцілили по об'єкту промислової інфраструктури, частина міста лишилася без світла. У місті фіксують незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю. Проте загрози життю для мешканців Дрогобича немає.