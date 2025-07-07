В 23:18 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов. Ночью в Одессе раздалась серия взрывов, передает 24 Канал.

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Враг ударил по Одессе

Утром в ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки погиб один человек.

Кроме того, повреждено 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько вагончиков.

Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые впоследствии были ликвидированы спасателями.

Глава ОВА Олег Кипер тоже прокомментировал последствия удара по городу. Он подтвердил разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.

Также он рассказал, что в результате атаки оккупантов произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб.

Последствия атаки в Одессу / Фото ГСЧС

Одессу охватили пожары: смотрите видео ГСЧС

Напомним, что под атакой БПЛА находился и Харьков. Там уже десятки пострадавших, среди которых дети.