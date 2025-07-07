Сейчас коммунальщики работают над ликвидацией аварии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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Повреждена теплосеть в результате атаки
В результате повреждения тепломагистрали диаметром 1 метр без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.
Среди отключенных – как жилые дома, так и социальные учреждения – школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты,
– сообщили в КГГА.
В пресс-службе указывается, что повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.
Работники Киевтеплоэнерго работают над ликвидацией повреждения.
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Напомним, в результате атаки по Киеву зафиксированы повреждения в 3 районах. В частности, речь идет о Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах города. Там фиксируют пожары и разрушения.