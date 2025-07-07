Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Что известно о последствиях атаки

Деснянский район

В результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали.

Также произошло возгорание автомобиля, пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и расположенные рядом авто.

Соломенский район

Обломки сбитого дрона упали на автомойку – повреждены авто и труба водоснабжения. Обошлось без пожара.

Голосеевский район

Обломки БпЛА повредили окна в офисном здании и тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии.

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Напомним, ночью 7 июля под ударом также оказался Харьков, в частности Шевченковский и Слободской районы. По информации мэра Игоря Терехова, по состоянию на 07:54 количество пострадавших в городе возросло до 27.