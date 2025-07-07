Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера столиці Віталія Кличка. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Що відомо про наслідки атаки

Деснянський район

Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували.

Також сталось загоряння автомобіля, пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та розташовані поруч авто.

Солом'янський район

Уламки збитого дрона впали на автомийку – пошкоджені авто та труба водопостачання. Обійшлося без пожежі.

Голосіївський район

Уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі та тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії.