Наразі комунальники працюють над ліквідацією аварії. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМДА.

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Пошкоджено тепломережу внаслідок атаки

Внаслідок пошкодження тепломагістралі діаметром 1 метр без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель.

Серед відключених – як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи, а також відомчі об'єкти,

– повідомили в КМДА.

В пресслужбі вказується, що пошкоджено віконні конструкції на одному з енергооб'єктів.

Працівники Київтеплоенерго працюють над ліквідацією пошкодження.

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Нагадаємо, внаслідок атаки по Києву зафіксовано пошкодження в 3 районах. Зокрема, ідеться про Деснянський, Солом'янський та Голосіївський райони міста. Там фіксують пожежі та руйнування.