01:47, 27 августа

Россия баллистикой атаковала отель в Кривом Роге. В местных телеграмм-каналах писали, что говорится о гостинице "Аврора".

Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил, что ракетное попадание было в здание гражданской инфраструктуры.

Одна женщина погибла. Четыре человека ранены, они уже в больнице. Под завалами, возможно, еще пять человек,

– заявил Вилкул.