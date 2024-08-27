01:47, 27 серпня

Росія балістикою атакувала готель в Кривому Розі. У місцевих телеграм-каналалах писали, що мовиться про готель Аврора".

Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що ракетне влучання було в будівлю цивільної інфраструктури.

Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, ще п'ять осіб,

– заявив Вілкул.