Що відбувається в Україні на фронті та в тилу, які новини в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія атакувала регіони України
Після 1 ночі 27 серпня вибухи через ворожу атаку лунали в Києві та області, на Запоріжжі, в Сумах, у Старокостянтинові, на Рівненщині.
Росія такувала готель в Кривому Розі
Росія балістикою атакувала готель в Кривому Розі. У місцевих телеграм-каналалах писали, що мовиться про готель Аврора".
Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що ракетне влучання було в будівлю цивільної інфраструктури.
Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, ще п'ять осіб,
– заявив Вілкул.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірб заявив, що США будуть конфіденційно говорити з Україною щодо зняття обмеження на застосування західної зброї по території Росії.