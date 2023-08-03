Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Она подчеркнула, что Силы обороны уже готовы.
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Россияне готовятся к ракетным атакам по Украине
По словам Гуменюк, в Черном море находится 17 кораблей, а в Азовском – 1 корабль. 2 ракетоносителя продолжают боевое дежурство, один – надводный и один – подводный. Они могут нести вместе 12 ракет "Калибр".
Это говорит о том, что после длительной паузы ракетоносители были выведены на дежурство как раз после атаки "Шахедов" на один из портов. Анализ свидетельствует, что после атаки "Шахедов" враг применял ракетную атаку, опираясь на данные, которые получили, анализируя предварительную атаку,
– отметила Гуменюк.
Она добавила, что Силы обороны всегда готовы. Они осознают опасность и предупреждают о ней население.
Массированная атака Украины: последние новости
- В ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".
- Пуски "Шахедов" осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым).
- Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА.
- Большинство "Шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.
- Россияне в ночь на 2 августа атаковали Измаил. Враг попал в "Морвокзал", элеватор, зерновые ангары. В результате атаки оккупанты повредили около 40 тысяч тонн зерна.
- В КГВА сообщили, что 3 августа Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей. Предварительно, в столице обошлось без жертв и разрушений.
- Позже стало известно, что вторую ночь враг массированно атакует Киевщину. Этой ночью россияне снова применили ударные БПЛА. Воздушная тревога длилась более 3 часов. К счастью, попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. Кроме того, по предварительной информации, падения обломков тоже нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.