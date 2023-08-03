Об этом сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Она подчеркнула, что Силы обороны уже готовы.

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По словам Гуменюк, в Черном море находится 17 кораблей, а в Азовском – 1 корабль. 2 ракетоносителя продолжают боевое дежурство, один – надводный и один – подводный. Они могут нести вместе 12 ракет "Калибр".

Это говорит о том, что после длительной паузы ракетоносители были выведены на дежурство как раз после атаки "Шахедов" на один из портов. Анализ свидетельствует, что после атаки "Шахедов" враг применял ракетную атаку, опираясь на данные, которые получили, анализируя предварительную атаку,

– отметила Гуменюк.

Она добавила, что Силы обороны всегда готовы. Они осознают опасность и предупреждают о ней население.

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