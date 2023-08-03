Про це повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що Сили оборони вже напоготові.
Важливо Ворог готується до потужних атак: в ОК "Південь" пояснили, що про це свідчить
Росіяни готуються до ракетних атак по Україні
За словами Гуменюк, наразі у Чорному морі перебуває 17 кораблів, а в Азовському – 1 корабель. 2 ракетоносії продовжують бойове чергування, один – надводний і один – підводний. Вони можуть нести разом 12 ракет "Калібр".
Це говорить про те, що після довготривалої паузи ракетоносії були виведені на чергування як раз після атаки "Шахедів" на один з портів. Аналіз свідчить, що після атаки "Шахедів" ворог застосовував ракетну атаку, спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку,
– зазначила Гуменюк.
Вона додала, що Сили оборони завжди напоготові. Вони усвідомлюють небезпеку і попереджають про неї населення.
Масована атака України: останні новини
- У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".
- Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).
- Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.
- Більшість "Шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.
- Росіяни у ніч проти 2 серпня атакували Ізмаїл. Ворог влучив у "Морвокзал", елеватор, зернові ангари. Внаслідок атаки окупанти пошкодили майже 40 тисяч тонн зерна.
- У КМВА повідомили, що 3 серпня Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
- Згодом стало відомо, що другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину. Цієї ночі росіяни знову застосували ударні БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. На щастя, влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Крім того, за попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.