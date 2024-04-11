Киевская область была массированно атакована дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. В общем, тревога продолжалась более 5 часов.
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Враг атаковал критическую инфраструктуру
В сообщении говорится, что оккупационные войска нанесли массированный удар по Киевской области. Для атаки применялись крылатые ракеты и "Шахеды".
Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры,
– отметили в Киевской ОГА.
Пока нет информации о пострадавших или погибших. На месте происшествия работают все оперативные службы, и продолжается тушение пожара на объекте.
В то же время корреспонденты Общественного сообщают, что в результате воздушной атаки России в Киевской области фиксируют перебои в электроснабжении.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что начато производство по факту ракетной атаки России по критической инфраструктуре Киевщины.
Обстрел Украины 11 апреля: что известно
- В ночь на 11 апреля Россия использовала стратегические бомбардировщики Ту-95 и осуществила пуски ракет типа "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Кроме того, были проведены атаки с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Российские войска выпустили по Украине 40 "Шахедов" в течение ночи. Силам ПВО удалось сбить 37 ударных БпЛА. Известно, что на Юге уничтожили 21 дрон, еще 3 над Днепропетровской областью и 1 "Шахед" ликвидировали над Черкасской областью.
- Основная цель оккупантов неизменна – критическая инфраструктура Украины. Под ударом врага оказались энергообъекты и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.