Київщина була масовано атакована дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Загалом, тривога тривала понад 5 годин.
Дивіться також Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру: які області були під ударом
Ворог атакував критичну інфраструктуру
У повідомленні мовиться, що окупаційні війська завдали масованого удару по Київській області. Для атаки застосовувалися крилаті ракети та "Шахеди".
Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури,
– зазначили в Київській ОВА.
Поки що немає інформації про постраждалих чи загиблих. На місці події працюють всі оперативні служби, і триває гасіння пожежі на об'єкті.
Водночас кореспонденти Суспільного повідомляють про те, що внаслідок повітряної атаки Росії у Київській області фіксують перебої в електропостачанні.
У Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато провадження за фактом ракетної атаки Росії по критичній інфраструктурі Київщини.
Обстріл України 11 квітня: що відомо
- У ніч на 11 квітня Росія використала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та здійснила пуски ракет типу "Кинджал" із літаків МіГ-31К. Крім того, були проведені атаки за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Російські війська випустили по Україні 40 "Шахедів" протягом ночі. Силам ППО вдалося збити 37 ударних БпЛА. Відомо, що на Півдні знищили 21 дрон, ще 3 над Дніпропетровщиною та 1 "Шахед" ліквідували над Черкащиною.
- Основна ціль окупантів незмінна – критична інфраструктура України. Під ударом ворога опинились енергооб'єкти та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.