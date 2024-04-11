Київщина була масовано атакована дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Загалом, тривога тривала понад 5 годин.

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Ворог атакував критичну інфраструктуру

У повідомленні мовиться, що окупаційні війська завдали масованого удару по Київській області. Для атаки застосовувалися крилаті ракети та "Шахеди".

Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури,

– зазначили в Київській ОВА.

Поки що немає інформації про постраждалих чи загиблих. На місці події працюють всі оперативні служби, і триває гасіння пожежі на об'єкті.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомляють про те, що внаслідок повітряної атаки Росії у Київській області фіксують перебої в електропостачанні.

У Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато провадження за фактом ракетної атаки Росії по критичній інфраструктурі Київщини.

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