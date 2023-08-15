Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире "Свобода. Ранок", что российские военные снова программировали маршруты ракет так, чтобы обойти противовоздушную оборону и найти ее слабые места, пишет 24 Канал.

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Была ли эта атака самой большой по западу Украины

Юрий Игнат объяснил, что Воздушные силы ВСУ видели и большие атаки, чем в ночь на 15 августа.

Я не знаю, откуда пошло это "самая большая атака". Возможно, кто-то из телеграм-каналов это написал. Видели мы и больше атаки. Различные регионы. И западные регионы, и центр, юг, север. Та все. 28 ракет – это не то количество, которое должно нам говорить, что это самая большая атака на запад нашего государства,

– заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Полковник объяснил, что наши военные уничтожили немало ракет по маршруту следования. В общей сложности 16 ракет из 24, которые мы, собственно, могли уничтожить.

"Потому что были еще ракеты Х-22. По Донбассу прилетело четыре таких ракеты из самолетов Ту-22. Ну, 3-сотки и 4-сотки (С-300, С-400 – 24 Канал), знаем, что, в частности, прифронтовые регионы страдают от этого вооружения", – объяснил Юрий Игнат.

Ракеты постоянно меняют маршрут

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Россия не впервые прибегает к таким тактическим приемам. В частности, чтобы как можно больше ракет пролетели в свою цель.

Они планируют и сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти эффективнее нашу противовоздушную оборону, используя слабые места, используя данные разведки, разумеется. Ну, и ракеты постоянно меняют маршрут,

– заметил Юрий Игнат.

Он также сказал, что в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ освещают направление движения ракеты, например, в Киевскую область.

"Пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева", ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление, и снова. Затем может где-то исчезнуть с радаров, потому что прижимается ниже к земле и становится невидимой на время для наших радиолокационных станций", – рассказал спикер Воздушных сил.

Он пояснил, что враг постоянно предпринимает такие действия, как с "Шахедами", так и с ракетами.

Куда целили россияне массированной атакой по Украине

Россия массированно атаковала Украину в ночь на 15 августа. Враг ударил ракетами С-300 или С-400 по Запорожской и Днепропетровской областях. Также враги выпустили по нашему государству 28 крылатых ракет разных типов, в частности:

4 ракеты типа Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, базирующихся на аэродромах в Сольце и Шайковке.

20 ракет типа Х-101/Х-555 – из 11 самолетов стратегической авиации, базирующихся на аэродромах в Энгельсе и Оленегорске;

4 ракеты типа "Калибр" – из фрегата из акватории Черного моря, что в районе Ялты в оккупированном Крыму.

Воздушные силы ВСУ сбили 16 ракет типов Х-101/Х-555 и "Калибр".

Юрий Игнат также ответил на вопросы, куда пытались попасть враги. Спикер отметил, что не говорит об этом публично.

Мы можем говорить об областях, объектах критической инфраструктуры, возможно, военных объектах и так далее. О последствиях уже, вероятно, будут сообщать руководители военных администраций. Потому что информация чувствительна и враг может сделать определенные выводы,

– объяснил Юрий Игнат.

Следует отметить, что взрывы ночью против 15 августа раздавались в Донецкой, Винницкой, Черкасской, а также в Днепре, Запорожье, Хмельницком, Луцке и Львове.