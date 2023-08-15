Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі "Свобода. Ранок", що російські військові знову програмували маршрути ракет так, щоб обійти протиповітряну оборону та знайти її слабкі місця, пише 24 Канал.

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Чи ця атака була найбільшою на захід України

Юрій Ігнат пояснив, що Повітряні сили ЗСУ бачили й більші атаки, ніж у ніч проти 15 серпня.

Я не знаю, звідки пішло це "найбільша атака". Можливо, хтось десь із телеграм-каналів це написав. Бачили ми й більші атаки. Різні регіони. І західні регіони, і центр, південь, північ. Та усі. 28 ракет – це не є та кількість, яка повинна нам казати, що це найбільша атака на захід нашої держави,

– заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Полковник пояснив, що наші військові знищили чимало ракет по маршруту слідування. Загалом 16 ракет з 24, які ми, власне могли знищити.

"Тому що були ще ракети Х-22. По Донеччині прилетіло чотири таких ракети із літаків Ту-22. Ну, 3-сотки й 4-сотки (С-300, С-400 – 24 Канал), знаємо, що, зокрема, прифронтові регіони страждають від цього озброєння", – пояснив Юрій Ігнат.

Ракети постійно змінюють маршрут

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, Росія не вперше вдається до таких тактичних прийомів. Зокрема, щоб якомога більше ракет пролетіли до своєї цілі.

Вони планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну, і ракети постійно змінюють маршрут,

– зауважив Юрій Ігнат.

Він також сказав, що в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ висвітлюють напрямок руху ракети, наприклад, на Київщину.

"Поки черговий пише буквально три слова повідомлення: "рухається в сторону Києва", ракета вже змінює напрямок, рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову. Потім може десь зникнути з радарів, тому що притискається нижче до землі та стає невидимою на деякий час для наших радіолокаційних станцій", – розповів речник Повітряних сил.

Він пояснив, що ворог постійно вдається до таких дій, як з "Шахедами", так і з ракетами.

Куди цілили росіяни масованою атакою по Україні

Росія масовано атакувала Україну в ніч проти 15 серпня. Ворог вдарив ракетами С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також вороги випустили по нашій державі 28 крилатих ракет різних типів, зокрема:

4 ракети типу Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, що базуються на аеродромах у Сольці та Шайковці.

20 ракет типу Х-101/Х-555 – з 11 літаків стратегічної авіації, що базуються на аеродромах в Енгельсі та Оленєгорську;

4 ракети типу "Калібр" – з фрегата з акваторії Чорного моря, що в районі Ялти в окупованому Криму.

Повітряні сили ЗСУ збили 16 ракет типів Х-101/Х-555 та "Калібр".

Юрій Ігнат також відповів на питання, куди намагались поцілити вороги. Речник зазначив, що не говорить про це публічно.

Ми можемо говорити про області, об'єкти критичної інфраструктури, можливо, військові об'єкти й так далі. Про наслідки вже, мабуть, будуть повідомляти очільники військових адміністрацій. Тому що інформація є чутливою і ворог може зробити певні висновки,

– пояснив Юрій Ігнат.

Варто зауважити, що вибухи вночі проти 15 серпня лунали на Донеччині, Вінниччині, Черкащині, а також у Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку та Львові.