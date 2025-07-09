Об этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Что Игнат сказал о ночном обстреле

Представитель Воздушных сил рассказал детали массированной атаки врага на украинские города ночью 9 июля. Он подтвердил, что основным направлением ударов была Волынь.

Волынь, и аэродром, в том числе и отдельные предприятия на этом направлении,

– сказал Юрий Игнат о цели атаки.

Он добавил, что в последнее время враг направляет средства точечно, фокусируясь на одном направлении.

В общем оккупанты выпустили по Украине 741 средство воздушного нападения, в частности 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Также враг использовал 7 крылатых ракет и 6 аэробаллистических.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локально потеряны.