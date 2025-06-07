Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спутниковые снимки, которые имеет издание NV.

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Что известно об атаке на завод "Прогресс"

На спутниковых снимках видны последствия взрыва в одном из главных корпусов предприятия: есть черное пятно на здании после атаки. Стоит заметить, что до удара 6 июня не фиксируется никаких повреждений.

Кадры завода, на которых видно повреждения / Фото NV

Завод "Прогресс" является одним из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса.

Он специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем наведения и управления авиационной и ракетной техникой. Продукция завода используется в российских РСЗО, артиллерии, самолетах и вертолетах.

Напомним, что в результате атаки дронов на завод "Лукойл" в Кстово под Нижним Новгородом вспыхнул пожар. Россияне заявили, что горели установки по производству битума общим объемом 200 кубометров.