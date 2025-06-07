НПЗ в Кстово уже поражали в январе 2025 года. Тамошний нефтеперерабатывающий завод является четвертым по величине в России. Конечно, он имеет стратегическое значение для российской армии, ведь там производят топливо.

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Что известно о пожаре в Кстово 7 июня

Пока нет точных данных, что именно горит в Кстово. Есть сообщения, что это то ли НПЗ "Лукойл", то ли битумный завод. В любом случае пожар достаточно масштабный.

В городе Кстово Нижегородской области добрые БПЛА нанесли удар по промзоне. По версии россиян, по битумному заводу. Очевидцы же сообщают об атаке на НПЗ "Лукойл",

– написал Сергей Стерненко.

О том, что отработали именно дроны, свидетельствуют видео из сети. "Эксперты" важно обсуждают, где у беспилотника мотор.

Дроны над пригородом Нижнего Новгорода: видео

"Дрон ***ал!" – уверенно говорят на другом видео.

Пожар в России 7 июня: смотрите видео (осторожно, ругань!)

Официально россияне заявили, что горят установки по производству битума общим объемом 200 кубометров.

Судя по роликам, все в пене, но потушить пламя не могут. На помощь отправился пожарный поезд.

Кадры пожара в Кстово в России: смотрите видео

Огонь и дым хорошо видно с разных сторон.

Пожар в Кстово под Нижним Новгородом 7 июня / Фото из соцсетей

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил: это больше похоже на битумный завод.

Мужики, п*****. Огонь все жрет. Вроде не снаряд, пока не долетает,

– говорит один из очевидцев.

Он пообещал подъехать ближе и отметил: все стоят на обочине и снимают, всем интересно.

Эмоциональный, но объективный контроль удара по Кстово (осторожно, ругань!)

Другая россиянка весело говорит: "Лукойл горит!" На некоторых видео действительно заметна надпись "Лукойл".

Горит "Лукойл" в Кстово: видео от 7 июня 2025 года

Другие кадры с места происшествия

Показываем Кстово на карте России

Город Кстово расположен к востоку от Москвы. Это Нижегородская область – к югу от собственно Нижнего Новгорода.

Расстояние от Кстово до Украины: смотрите на карте

По прямой будет 819 километров.