НПЗ у Кстово вже вражали в січні 2025 року. Тамтешній нафтопереробний завод є четвертим за величиною в Росії. Певна річ, він має стратегічне значення для російської армії, адже там виробляють паливо.
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Що відомо про пожежу в Кстово 7 червня
Наразі немає точних даних, що саме горить у Кстово. Є повідомлення, що це чи то НПЗ "Лукойл", чи то бітумний завод. У будь-якому випадку пожежа досить масштабна.
У місті Кстово Нижньогородської області добрі БпЛА завдали удару по промзоні. За версією росіян, по бітумному заводу. Очевидці ж повідомляють про атаку на НПЗ "Лукойл",
– написав Сергій Стерненко.
Про те, що відпрацювали саме дрони, свідчать відео з мережі. "Експерти" поважно обговорюють, де в безпілотника мотор.
Дрони над передмістям Нижнього Новгорода: відео
"Дрон ***ав!" – упевнено говорять на іншому відео.
Пожежа в Росії 7 червня: дивіться відео (обережно, лайка!)
Офіційно росіяни заявили, що горять установки з виробництва бітуму загальним обсягом 200 кубометрів.
Судячи з роликів, усе в піні, та загасити полум'я не можуть. На допомогу вирушив пожежний потяг.
Кадри пожежі у Кстово в Росії: дивіться відео
Вогонь і дим добре видно з різних боків.
Пожежа у Кстово під Нижнім Новгородом 7 червня / Фото з соцмереж
Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив: це більше схоже на бітумний завод.
Мужики, п*****. Вогонь усе жере. Наче не снаряд, поки не долітає,
– говорить один з очевидців.
Він пообіцяв під'їхати ближче і зазначив: усі стоять на узбіччі та фільмують, усім цікаво.
Емоційний, але об'єктивний контроль удару по Кстово (обережно, лайка!)
Інша росіянка весело говорить: "Лукойл горить!" На деяких відео справді помітно напис "Лукойл".
Горить "Лукойл" у Кстово: відео від 7 червня 2025
Інші кадри з місця
Показуємо Кстово на карті Росії
Місто Кстово розташоване на схід від Москви. Це Нижньогородська область – на південь від власне Нижнього Новгорода.
Відстань від Кстово до України: дивіться на карті
По прямій буде 819 кілометрів.