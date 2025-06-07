НПЗ у Кстово вже вражали в січні 2025 року. Тамтешній нафтопереробний завод є четвертим за величиною в Росії. Певна річ, він має стратегічне значення для російської армії, адже там виробляють паливо.

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Що відомо про пожежу в Кстово 7 червня

Наразі немає точних даних, що саме горить у Кстово. Є повідомлення, що це чи то НПЗ "Лукойл", чи то бітумний завод. У будь-якому випадку пожежа досить масштабна.

У місті Кстово Нижньогородської області добрі БпЛА завдали удару по промзоні. За версією росіян, по бітумному заводу. Очевидці ж повідомляють про атаку на НПЗ "Лукойл",

– написав Сергій Стерненко.

Про те, що відпрацювали саме дрони, свідчать відео з мережі. "Експерти" поважно обговорюють, де в безпілотника мотор.

Дрони над передмістям Нижнього Новгорода: відео

"Дрон ***ав!" – упевнено говорять на іншому відео.

Пожежа в Росії 7 червня: дивіться відео (обережно, лайка!)

Офіційно росіяни заявили, що горять установки з виробництва бітуму загальним обсягом 200 кубометрів.

Судячи з роликів, усе в піні, та загасити полум'я не можуть. На допомогу вирушив пожежний потяг.

Кадри пожежі у Кстово в Росії: дивіться відео

Вогонь і дим добре видно з різних боків.

Пожежа у Кстово під Нижнім Новгородом 7 червня / Фото з соцмереж

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив: це більше схоже на бітумний завод.

Мужики, п*****. Вогонь усе жере. Наче не снаряд, поки не долітає,

– говорить один з очевидців.

Він пообіцяв під'їхати ближче і зазначив: усі стоять на узбіччі та фільмують, усім цікаво.

Емоційний, але об'єктивний контроль удару по Кстово (обережно, лайка!)

Інша росіянка весело говорить: "Лукойл горить!" На деяких відео справді помітно напис "Лукойл".

Горить "Лукойл" у Кстово: відео від 7 червня 2025

Інші кадри з місця

Показуємо Кстово на карті Росії

Місто Кстово розташоване на схід від Москви. Це Нижньогородська область – на південь від власне Нижнього Новгорода.

Відстань від Кстово до України: дивіться на карті

По прямій буде 819 кілометрів.