Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Киевской городской администрации Михаила Шаманова для марафона "Единые новости". Отмечается, что такая тактика применяется, чтобы усилить давление на украинские силы противовоздушной обороны.

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Массированный запуск, низкая высота и изменение маршрутов

По словам Михаила Шаманова, атаки осуществляются волнами с использованием темного времени суток, когда продолжительность светового дня сокращается. Это дает возможность атаковать в течение длительного времени.

Одним из ключевых аспектов является массированность атак и их волновая структура. Россияне рассчитывают, что это будет способствовать дезориентации украинских сил ПВО и мобильных групп.

По словам Шаманова, каждая волна имеет разные интервалы времени, что усложняет работу защитников. Такие тактические изменения приводят к увеличению количества волн и расстояний между ними, а также к перемещению мобильных групп.

Российские силы также часто меняют маршруты дронов, заходят с разных направлений и меняют высоты полета.

Шаманов объяснил, что это создает дополнительные сложности для работы ПВО. В частности, во время сегодняшней атаки дроны летали настолько низко, что почти касались крыш многоэтажек в Киеве. А это представляет дополнительную угрозу и усложняет работу систем противовоздушной обороны.

Он также резюмировал, что Россия пытается запутать мобильные группы и заставить их часто перемещаться, чтобы создать коридоры для следующих волн дронов.

Основная цель таких действий – заставить силы ПВО действовать в условиях максимальной непредсказуемости.

К слову, в ночь на 7 ноября Россия массированно атаковала Украину "Шахедами". Всего враг запустил 106 дронов-камикадзе.

Враг наносил удары по столице в несколько волн, начиная с полуночи. В результате очередной атаки российских БпЛА на Киев в шести районах столицы зафиксировано падение обломков.

Обломки вызвали пожары и повреждения в жилых домах и на гражданских объектах. В результате атаки пострадал один человек.

А в киевском метро из-за воздушной тревоги возник коллапс, станции и вагоны были заполнены людьми.